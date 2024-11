Ilveggente.it - Germania-Bosnia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

è una partita della quinta giornata della fase a gruppi dellae si gioca sabato alle 20:45:.Un mese fa la vittoria di misura contro l’Olanda, castigata da una rete di Leweling all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (1-0), ha regalato alladi Julian Nagelsmann la certezza della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della2024-25 (rimane da capire solo se passerà come prima oppure come seconda). Grazie ad un bottino di tre successi e un pareggio nelle prime quattro giornate, la Mannschaft è saldamente in vetta al gruppo 3 di Lega A, con un vantaggio di 5 punti sulle seconde (Olanda e Ungheria).– Il Veggente (Ansa)Questo significa che, battendo la non irresistibilenella penultima giornata della fase a gironi, Kimmich e compagni sarebbero sicuri anche di chiudere la primo posto.