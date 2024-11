Liberoquotidiano.it - "Effetto terremoto". Sinner, il raccattapalle di Torino rivela: ecco cosa accade quando gioca lui

Fare ildurante un grande evento di tennis, è un privilegio ambito da tutti i ragazze dei circoli tennistici. Hai la possibilità di saltare la scuola per assistere in prima persona a match spettacolari e guardare con i propri occhi i tuoi idoli. Ma a volte può risultare più stressante del previsto. Come? Beh, chiedetelo al 18enne torinese Cesare Ciccotti. Se fai ilalle Atp Finals diè facile imbatterti in un match di Jannik, dato che si presume che possa arrivare fino in fondo al torneo. Ma com'è trovarselo davanti durante una partita? "lui - ha raccontato Cesare -, il campo letteralmente trema sotto i piedi per via del pubblico". Altri, invece, possono trovarsi faccia a faccia con una testa calda del calibro di Andrey Rublev, famoso per le sue sfuriate in campo.