Iodonna.it - Che cosa e? reale e che cosa non lo e?? Scenari di Cinecitta? abbandonati all’usura del tempo. Che li rende luoghi poetici, malinconici e fantastici. Abbiamo intervistato l'artista Silvia camporesi che ha ambientato il set del suo nuovo progetto proprio qui

? e? il set del suolavoro, perche? questa scelta?Sono sempre stata interessata alla fotografia come strumento di invenzione della realta? e in molti casi ho creato io stessa degliin miniatura, che fotografati diventa-vano reali, plausibili, perche? la fotografia si avvaledi questa ambiguita? della visione. Quindi, pensando a qualiin Italia possiedono gia? un senso di finzione, mi e? venuto in mente?, che non avevo mai visitato. Le foto di Vanessa Beecroft nel Museo Audiovisivo di Cinecittà X Che impressione ha avuto?Non sapevo beneaspettarmi.