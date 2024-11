Ilfattoquotidiano.it - “Battaglia nei tribunali, già 50 coppie pronte al ricorso contro la legge sulla gestazione per altri”, l’annuncio dell’Associazione Coscioni

Laè stata promulgata e sarà pubblicata lunedì prossimo. Ma è già pronta la risposta legalela norma – approvata il 16 ottobre tra le proteste dell’opposizione – che ha reso laperun reato universale. “Siamo pronti a difendere tutte ledanneggiate da questaingiusta e irragionevole. Porteremo la nostra e la loroneie in ogni sede adeguata, con l’obiettivo di ristabilire un’opportunità offerta dalla scienza, che – dichiarano all’Ansa Marco Cappato e Filomena Gallo,Luca– una normativa cieca e brutale pretende di condannare come reato universale. Sono già oltre 50 leche, da tutta Italia, si sono rivolte al team legaleLucapreoccupate per le conseguenze che questapotrà avere sul loro progetto di famiglia”.