Valditara | Come gli estremisti degli anni ' 70 Meloni | Violenza inaccettabile

"'a testa in giù', urlavano sotto il Ministero. E sarebbero questi gli interlocutori democratici? La scuola italiana non ha bisogno di replicanti'70". Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, commenta in un post sui social le immagini inquietanti che arrivano da Toprino e da altre piazze nel giorno dei corteistudenti. "Oggi qualcuno insanguina le immagini mie, di altri ministri e della premiercon una vernice rossa perché noi saremmo i sostenitori dell'alternanza scuola-lavoro, dello sfruttamento e della dipendenza dalla scuola dall'impresa. Eppure, quando io vado nelle assise internazionali, anche in occasione del G20, l'ultimo in Brasile, del G7 a Trieste, in Europa, e parlo di questa necessità di rapporti sempre più stretti tra formazione e impresa, tutti gli altri ministri mi guardanose fosse una cosa scontata", ha poi commentato in occasione dell'Assemblea nazionale della Cna.