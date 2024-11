Terremoto scossa fortissima | magnitudo 66

Thesocialpost.it - Terremoto, scossa fortissima: magnitudo 6,6

Leggi su Thesocialpost.it

Unadidi6.6 ha colpito la regione di Kokopo, in Papua-Nuova Guinea, alle ore 15:39 locali (06:39 in Italia). L’epicentro è stato localizzato nei pressi della città, con una profondità stimata di circa 51,9 km.La Papua-Nuova Guinea è situata sull’Anello di Fuoco del Pacifico, una zona caratterizzata da frequente attività sismica e vulcanica. Eventi sismici di questa entità possono causare danni significativi alle infrastrutture e rappresentare un rischio per la popolazione locale.Al momento, non sono disponibili informazioni dettagliate su eventuali danni o vittime causati da questo. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando l’impatto dell’evento.L'articolo6,6 proviene da The Social Post.