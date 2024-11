Quotidiano.net - San Leopoldo Mandic: profilo del santo del giorno, 15 Novembre

San: ildel 15San, noto anche come ildella riconciliazione, è celebrato il 15di ogni anno. Nato il 12 maggio 1866 a Castelnuovo di Cattaro (oggi Herceg Novi, Montenegro),divenne un sacerdote cappuccino famoso per il suo impegno instancabile nel confessionale e per il suo desiderio ardente di unità tra le Chiese cristiane. La vita e il ministero di SanFin dalla giovinezza,mostrò una profonda inclinazione verso la vita religiosa e una particolare sensibilità per le questioni ecumeniche. Entrato nell'ordine dei Frati Minori Cappuccini, fu ordinato sacerdote nel 1890. Nonostante la sua salute cagionevole e la sua statura minuta, la sua energia spirituale e la sua dedizione al ministero della confessione erano immense.