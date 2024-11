Ilrestodelcarlino.it - Riccione ‘blinda’ la Bandiera blu. Per il ministero acque eccellenti

Un mare eccellente per blindare lablu. Ledisono state classificate comeper tutta la durata della stagione balneare appena conclusa. Un risultato importate per la giunta Angelini che arriva con la certificazione deldella Salute, basata sui prelievi condotti da maggio a settembre con analisi microbiologiche eseguite ogni quattro settimane. Nel tratot di mare davanti asono stati monitorati otto punti lungo la costa. I risultati hanno dimostrato l’eccellenza delledurante la stagione, senza avere mai fatto registrare momenti critici. Una garanzia per i turisti visto che i campionamenti microbiologici, realizzati con la collaborazione della struttura oceanografica Daphne, vengono eseguiti nella fascia di mare normalmente utilizzata dai bagnanti a una profondità di circa 30 centimetri sotto il livello dell’acqua.