Quali sono i migliori villaggi turistici del mondo? Tra i primi 55 un paesino toscano

Le destinazioni rurali emergono come perle del turismo globale: unriesce ad entrare in classifica tra i più belli al.Ilè costellato di meraviglie nascoste e, nel panorama del turismo sostenibile, irurali stanno guadagnando una nuova e meritata attenzione. L’UN Tourism ha recentemente annunciato i vincitori della sua iniziativa Best Tourism Villages 2024, mettendo in luce 55 comunità che incarnano l’eccellenza nel preservare il patrimonio culturale e naturale attraverso pratiche sostenibili.Best tourism villages: tra i premiati anche una cittadina toscana – notizie.comTra i premiati spicca San Casciano dei Bagni, un gioiello incastonato nel cuore della Toscana, noto per le sue acque termali e il suo ricco retaggio storico. Questosi affianca a destinazioni come il Tra Que Vegetable Village in Vietnam, dimostrando la diversità geografica e culturale deiselezionati.