Nella capitale del tartufo bianco c' è una delle nuove migliori trattorie d' Italia con lo zampino di uno dei due migliori chef d' Italia

È proprio questo il momento migliore per programmare una visita nelle Langhe, e in particolare ad Alba. Una cittadina di poco più di 30mila anime nota a tutti per la Fiera del, per Piazza Duomo, uno dei dueristoranti dello Stivale, in cima alla classificaTre Forchette per la guida Ristoranti 2025 insieme al Reale di Castel di Sangro, e adesso anche per un neo Tre Gamberi, La Piola, che è la "casa" più easy e informale del fine dining a cura di Enrico Crippa. Un piccolo concentrato di eccellenze, insomma, che non può mancare in ogni tour gourmet che si rispetti. Specie in autunno.La Piola di Alba è unad'per la guida Ristoranti 2025Nello stesso edificio che ospita il ristorante Piazza Duomo, in pieno centro, una trattoria "moderna"forma quanto tradizionalesostanza che come la blasonata casa madre raggiunge, nel suo "campo d'azione", innegabili livelli di eccellenza.