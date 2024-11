Nations League a Parigi | per Francia – Israele stadio vuoto Fischi all’inno israeliano e tensioni in tribuna – Il video

Leggi su Open.online

Si è conclusa 0 a 0 senza grandi incidenti la partita allo Stade de France tra le nazionali di. Fatta eccezione per l’inno dello stato ebraicoato e qualche scontro indurante il primo tempo, il match disi è svolto senza grossi intoppi. Dopo i fatti molto gravi di una settimana fa seguiti all’incontro di EuropaAjax-Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam, la capitale diera oggi in stato d’allerta con 4.000 poliziotti schierati per evitare eventuali disordini. “Saremo irremovibili davanti all’antisemitismo”, aveva dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, poco prima della partita a cui ha voluto assistere personalmente in. Qui neluno dei momenti di tensione a inizio partita, quando alcuni tifosi della squadra francese alzano la voce non appena i tifosi israeliani cantano.