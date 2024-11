Formiche.net - L’alleato migliore per Trump in Europa? Giorgia Meloni. Parola di Wsj

Donaldcome Ronald Reagan con Margaret Thatcher? La politica estera spesso si basa sulle relazioni personali tra i leader, osservano sul Wall Street Journal Peter Rough e Daniel Kochis (rispettivamente direttore del Center on Europe and Eurasia dell’Hudson Institute e ricercatore senior presso lo stesso istituto), citando anche esempi negativi come “l’acrimonia tra Donalde Angela Merkel che ha limitato un’alleanza chiave”. E tra gli attuali leader nessuna, sentenziano, è posizionata meglio della presidente del Consiglio italiano.Il comune denominatoreUn’analisi che mette l’accento su un punto:, meglio di altri, può immedesimarsi nel nuovo presidente degli Stati Uniti; inoltre molti degli alleati più stretti del 47mo presidente, tra cui Elon Musk, ammiranoperché “la sua personalità mescola fascino e grinta in egual misura”.