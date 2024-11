La telefonata anonima i pedinamenti le scampagnate in bici | a Teramo un finto cieco si è preso 98 mila euro di indennità – Il video

Leggi su Open.online

Va inper chilometri e quando la parcheggia la chiude con un lucchetto a combinazione; cammina in centro senza problemi; non sembra esitare nemmeno quando deve attraversare la strada o scegliere i prodotti sullo scaffale del supermercato. Ma formalmente èassoluto e per questo assegnatario di una pensione di invalidità civile edi accompagnamento. Protagonista della vicenda è un 60enne originario di Foggia da tempo domiciliato a Martinsicuro (), che ora si vede sequestrati preventivamente 98di proventi probabilmente illeciti. GUARDIA DI FINANZA / L’uomo esce da un supermercatoL’accusa di truffa aggravata al «» inclettaA stabilirlo è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli Piceno, provincia in cui è registrato il conto a cinque cifre aperto a San Benedetto del Tronto dal 60enne ora accusato di truffa aggravata.