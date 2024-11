Ilnapolista.it - Kvaratskhelia e la nuova vita da mediano-bomber (Corsport)

e lada)Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Unasospesa tra le rincorse dele i gol del: 5, finora, in dodici giornate, con 2 assist. Non un carnet super ricco, ma comunque sufficiente a inquadrarlo come il capocannoniere della squadra. Contro l’Inter ha fermato Dimarco e ha esultato dopo 50 metri di sprintNel Napoli tutti difendono e attaccano. Anche quelli comeche un paio d’anni fa sembrava piovere ogni volta dall’Isola che non c’è. Peter Pan, però, è cresciuto, oggi non è soltanto magie ma anche fatica. Oggi è un giocatore più maturo ed è un uomo, anzi un padre: poco tempo fa, al rientro in patria prima dei raduni della nazionale, magari si concedeva una serata romantica con Nitsa, mentre oggi marito e moglie si occupano del battesimo del primo figlio (Damiane: è accaduto martedì).