Lapresse.it - Fuga da X, vip e utenti lasciano il social di Elon Musk

Francesco Guccini, Elio e le Storie Tese e Piero Pelù in Italia, Jamie Lee Curtis e Bette Midler negli Stati Uniti oltre al giornale britannico ‘The Guardian’: sono alcuni deglidi X – ilmedia precedentemente conosciuto come Twitter – che hanno deciso di lasciare la piattaforma in seguito alla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 5 novembre, dopo una campagna elettorale in cui ha avuto un grande ruolo il proprietario di X,. Le motivazioni degli addii fanno tutte riferimento al fatto che ilsia diventato “un ambiente tossico” da quando il ceo di Tesla ne ha acquisito la proprietà per 44 miliardi di dollari nel 2022, amplificando teorie cospirative e di estrema destra, e che orane stia facendo uso per influenzare il dibattito politico.