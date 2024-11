Inter-news.it - Frattesi in Belgio-Italia mostra di saper fare il centrocampista

ha visto una prestazione significativa di. Ilinfatti ha dito di poter essere utile al di là di gol.PRESTAZIONE SIGNIFICATIVA –spesso finisce per essere giudicato solo dai gol. Con l’equazione naturale che se non segna diventa inutile. Un’etichetta scomoda, a cui però il giocatore per primo non si vuole rassegnare. E inè arrivato un esempio della sua capacità di giocare veramente a calcio, pur senza segnare.GIOCO A CENTROCAMPO – Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:Spalletti lo ha mandato in campo con un regista basso, Rovella, e un riferimento del gioco alto, Barella. Non per questo l’ex Sassuolo si è accontentato.colha messo insieme 60 tocchi. Un numero non da punta. Giocando sulla destra ha sempre garantito i suoi movimenti verticali, facendosi vedere in zona offensiva.