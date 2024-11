Lettera43.it - Centro sperimentale di cinematografia: Luca Barbareschi in pole per la presidenza

Saràil prossimo presidente deldi? A pochi giorni dalle dimissioni di Sergio Castellitto, l’attore e produttore sembra essere in cima alla lista dei possibili candidati per guidare l’organismo che fa capo al ministero della Cultura.è da sempre vicino aldestra e nel 2008 è stato anche eletto deputato del Popolo della Libertà. Poi ha seguito Gianfranco Fini in Futuro e Libertà, prima di concludere la propria esperienza parlamentare nel Gruppo Misto. Adesso potrebbe essere la scelta del ministro Alessandro Giuli.è anche direttore artistico del teatro EliseoRepubblica ha ricordato un’intervista di un anno fa, quando sul tema della violenza sulle donne ha dichiarato: «Le attrici che denunciano molestie cercano pubblicità».