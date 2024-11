Secoloditalia.it - Capezzone incontenibile asfalta il grillino in tv: dopo banchi a rotelle e Superbonus ancora parlate di conti pubblici? (video)

La faccia tosta dei pentastellati mostra a ogni apparizione tv e a ogni dichiarazione pubblica rughe che hanno lasciato il segno. Se poi uno dei pentastellati, in questo caso Alfonso Colucci, ha la sventura di incontrare sulla sua strada il direttore editoriale di Libero, Danielein stato di grazia, e che nemmeno ha bisogno di troppi giri di parole per stanarli e metterli alla berlina, allora quelle grinze diventano crepe evidenti in diretta, sotto gli occhi del pubblico in studio a 4 di sera che esplode in un appaluso e in boati di approvazione.ospite di Del Debbio sferza ilColucciCerto, si potrebbe pensare,le ultime debàcle elettorali, il Vietnam interno al Movimento dilaniato come non mai dalla lotta fratricida al vertice tra leader e garante, e disperso in fazioni e frondisti alle prese con una rifondazione bellicosa, colpire e affondare il vascello corsaro del M5S è ormai un po’ come sparare sulla Croce rossa.