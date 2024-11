Sport.periodicodaily.com - Austria-Slovenia: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 3 di Lega B di Nations League 2024/2025. I padroni di casa devono vincere per conquistare la promozione nella categoria superiore, ma gli ospiti possono ancora farcela.si giocherà domenica 17 novembre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Happel di Vienna.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Glici guidano il girone con 10 punti insieme alla Norvegia. In caso di vittoria sarebbero certi della promozione diretta nella massima Lega, mentre in caso di pareggio e contemporanea vittoria della Norvegia, dovrebbero disputare il play-off.Gli sloveni, attualmente terzi a tre lunghezze di distanza dalla vetta, devono solo vincere per evitare il play out retrocessione. In caso di sconfitta della Norvegia, conquisterebbero addirittura la promozione.