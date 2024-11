Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Mahfuz Finisce In Carcere!

: Reyyan viene sequestrata da Aslan, maspara contro il ragazzo per salvarle la vita. L’uomoinper omicidio!prosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà, il padre di Reyyan. L’uomo verrà arrestato con l’accusa di omicidio, ma la situazione sarà molto più complessa di così e lo stessoacconsentirà all’arresto per salvare Miran e Reyyan. Ma ecco che cosa sta per succedere.spara ad Aslan per salvare la vita a Reyyan!Nel corso delledi, al centro dell’attenzione ci sarà il personaggio di Aslan. Nuovo arrivato, quest’ultimo inizialmente sembra essere un volto positivo della soap opera, anche se intenzionato a prendere parte allo scontro tra i Sadoglu e gli Aslanbey.