Movieplayer.it - Wolf Man: ecco il prossimo mostro della Universal nel nuovo trailer dell'horror

Leggi su Movieplayer.it

ricco di scene inedite per il film di Leigh Whannel che torna all'dopo il successo del precedente L'uomo invisibileha diffuso in streaming undiMan, adattamento cinematografico di Leigh Whannell, che ci offre uno sguardo più ravvicinato al rebootBlumhouse. Il filmato è pieno di nuove sequenze che non si erano viste nei precedentidel film e punta molto sull'orrore corporeo di tutto ciò che sembra trasformare Blake (Christopher Abbot) da marito e padre a qualcosa di terribilmente irriconoscibile. Oltre ad Abbot, il film è interpretato da Julia Garner (Ozark, Inventing Anna) e Matilda Firth (Hullsraisers, Coma) rispettivamente nei ruoli di Charlotte e Ginger. La data d'uscita diMan è attualmente .