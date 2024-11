Thesocialpost.it - Una mattina mi son svegliato e ho trovato Elon Musk: ecco perché il Signor Space X ama l’Italia

Una/ mi son/ ed hol’invasor. Iniziava così Bella Ciao, la canzone simbolo dei partigiani, adottata dalla sinistra, o da movimenti anche spagnoli. L’altrai partigiani italiani che stanno nelle trincee della magistratura hanun “invasore” che non possono ammanettare,. Il quale via tweet gli ha asfaltati digitalmente, per fare un favore, non si sa, alla sua amichetta speciale Giorgia, che di mestiere fa la Premier italiana. Se poi questa faccia della globalizzazione totalizzante, che vende e comunica ovunque, sia in linea con la linea nazionalista e sovranista è complicato. Se butta e sostiene governi a suo piacimento, a seconda dell’umore del mattino, oggi può essere amico, domani non si sa. Diciamo che soffrire l’Europa per finire in bocca al Global non è proprio un passo in avanti per l’autonomia politica.