Thesocialpost.it - Sardegna, muore travolto da tre auto mentre attraversa la strada

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo, al momento non identificato perché sprovvisto di documenti, è deceduto dopo essere stato investito da tre veicoliva lastatale 197 nel Sud della. L’incidente è avvenuto al chilometro 26, dove è stato colpito da un pickup, che lo ha sbalzato in mezzo alla carreggiata. Successivamente, altri duesono sopraggiunte, travolgendo nuovamente il corpo.Leggi anche: Jannik vince il terzo match di fila a Torino: Medvedev battuto in due set e semifinali da primo nel gironeDalle prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, una delle vetture ha continuato la sua corsa,il conducente dell’altra si è fermato per contattare i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, purtroppo, per l’uomo non c’era già più nulla da fare.