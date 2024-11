Formiche.net - Qualcuno ha il timore che Meloni scali posizioni. Parla Pombeni

ha paura che l’Italiae che Giorgiasi ritagli un ruolo diverso e più rilevante. Lo dice a Formiche.net il prof. Paolo, professore emerito all’università di Bologna e direttore della rivista il Mulino, che partendo dal veto di socialisti e verdi alla nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza esecutiva della Commissione Europea, ragiona sugli errori commessi anche dal Pd contro un candidato italiano e sull’impasse che potrebbe riversarsi sul governo dell’Ue. “L’unica cosa che insegue quel veto è impedire che l’Europa lavori, il che secondo me è una follia in questo momento”.Il veto di socialisti e verdi alla nomina di Raffaele Fitto apre un problema politico nella maggioranza che sostiene von der Leyen? Sì, perché mostra che queste forze politiche non hanno capito come funziona l’Europa, che non è una federazione come gli Stati Uniti, ma una cosa che è una via di mezzo fra una confederazione, come dimostra il peso molto forte che ha il Consiglio europeo e i poteri delmento, ma che non sono tali da renderlo determinante.