Pensioni 2025, ho raggiunto Quota 103, conviene davvero il Bonus Maroni, posso arrivare a Quota 42+10?

Sul compartocontinua a far discutere il, tanti sono i dubbi, specie sulla convenienza dello stesso., si chiedono molti dei nostri lettori discutendo tra di loro sul portale, raggiunti i requisiti per la103 (41 anni e 62 d’età) restare al lavoro? Sino poi raggiungere i requisiti dellamesi o la pensione alla lunga risulta più bassa e nonaderire alperché i contributi a carico del dipendente, elargiti direttamente in busta paga, incidono troppo sulla pensione futura, abbasandola?Cerchiamo di fare chiarezza sui vari dubbi emersi ricordando che come sempre non siamo un patronato e l’ultima parola spetta agli uffici competenti. Noi ci atteniamo a dare risposte in base alle interpretazioni delle normative vigenti e confrontandoci con esperti e fonti scritte autorevoli.