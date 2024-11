Anteprima24.it - L’Avellino Basket sfiora l’impresa contro la capolista Rimini

Tempo di lettura: < 1 minutoNon riesceal, che ha accarezzato l’idea di poter frenare la corsa della. Il sogno s’infrange sull’ultimo tiro di Federico Mussini, che da metà campo prende solo il ferro facendo festeggiare i padroni di casa della Rivierabanca, vincendo 80-78 (parziali 25-21; 17-19; 16-19; 22-19).Decisivo il talento della formazione di coach Sandro Dell’Agnello, che litiga un po’ con il canestro, ma soprattutto si è trovato davanti un avversario che ha giocato la sua partita. Le individualità biancorosse alla fine hanno fatto la differenza, perché in momenti differenti Robinson, Johnson e Marini hanno trovato canestri pesantissimi. Domenica (ore 18) impegno casalingo per Avellino che ospita al Del Mauro l’HDL Nardò, sconfitta in serata dalla Reale Mutua Torino 68-74.