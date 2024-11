Bergamonews.it - Grumello del Monte, recruiting day per 12 posizioni lavorative nei settori gomma, plastica, edile e ristorazione

del. Si terrà martedì 19 novembre, aDel, ilDay organizzato da e-work – gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali-per la selezione di 12 figure professionali. L’iniziativa intende presentare le opportunitàaperte in aziende del territorio (comuni attorno al Basso Sebino: da Predore allo, per quanto riguarda la provincia di Bergamo e da Adro a Palazzolo per quanto riguarda la provincia di Brescia), facilitando l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. La selezione di personale riguarda profili e ruoli differenti, principalmente, per attività in aziende del settore dellae dellae della.“Il mercato del Basso Sebino è caratterizzato da una forte concentrazione di aziende operanti nel settore-platica, in particolare legata all’automotive, tanto che la zona viene denominata ‘rubber valley’ – spiega Angela Lucarelli, Sales Account Manager e-work – .