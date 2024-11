Quotidiano.net - Francia-Israele: allerta massima a Parigi dopo le violenze di Amsterdam

Quotidiano.net

, 14 novembre 2024 – E’in previsione della partita tradi stasera. Pochi gli spettatori (solo 20mila per una capienza di 80mila) allo Stade de France, tanti gli agenti schierati per garantire la sicurezza che è ancora più a rischiogli episodi di. I tifosi israeliani attesi per il match di Uefa Nations Legue sono appena 200: saranno confinati nel settore ospiti, mentre in tribuna sederà il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Misure di sicurezza eccezionali In strada sparsi per, e anche a bordo dei bus, ci saranno 4mila agenti di pattuglia, 2500 solo allo stadio, dove saranno in servizio anche 1.600 guardie di sicurezza private. Un’unità anti terrorismo scorterà la squadra israeliana. Il governo di Netanyahu ha scoraggiato gli israeliani a mettersi in viaggio verso la capitale francese.