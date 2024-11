Calhanoglu non illude | Contratto fino al 2027 ma non posso sapere quello che accadrà

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sapevano tutti che sarebbe arrivato il momento, ma quando è arrivato si è sentito comunque il rumore dei cuori spezzati dei tifosi allo stadio e a casa: dopo 19 tentativi dagli 11 metri, è arrivato il primo errore su calcio di rigore di Hakan. Il centrocampista turco, ai microfoni dell’emittente turca TV8,5, ha parlato dell’errore, del suoall’Inter e di molto altro.sul futuro: “Non vogliore nessuno”Il peso che un giocatore sente al calcio di rigore è veramente persistente. Lo sa Hakanche si è sempre preso la responsabilità di tirarli per la maglia nerazzurra. Il turco è uno specialista sia per l’Inter che per la Nazionale turca, ma ciò non di meno un errore può capitare – ed è avvenuto proprio nell’ultimo turno di Serie A, in Inter-Napoli.