Bonus da 1500 euro per gli studenti delle scuole private | scoppia la polemica

Dal 2025 potrebbe arrivare unfino a 1.500per ogni studente iscritto alleparitarie. La proposta arriva da un emendamento del deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola alla Legge di Bilancio e punta a sostenere le famiglie con Isee fino a 40.000che scelgono l’istruzione privata. Per attuare la misura servirà un decreto ministeriale, ma intanto la proposta prevede uno stanziamento fino a 65 milioni diall’anno.Leggi anche:Natale, le regole del contributo da 100: requisiti e come richiederloValditara: “Scelte in linea con Pnrr”L’emendamento di FdI segue la linea del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che già lo scorso anno aveva destinato 150 milioni del Pnrr agli istituti paritari. L’obiettivo dichiarato: alleggerire le spese scolastiche per le famiglie con reddito medio-basso, dando loro la possibilità di scegliere tra istituti che spesso richiedono rette elevate.