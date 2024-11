Quotidiano.net - Attentato a Brasilia: ‘lupo solitario’ fa esplodere due bombe. “Era stato candidato con Bolsonaro”

, 14 novembre 2024 – Ore di paura nel cuore istituzionale di: due esplosioni hanno avuto luogo nei pressi della sede della Corte suprema del Brasile. Si è trattato difatteverso le 19.30 locali da unre, identificato come il 59enne Francisco Wanderley Luiz, un lupo solitario secondo le prime ricostruzioni. L’uomo si è suicidato pochi secondi dopo i fatti. Aveva preannunciato le sue intenzioni con dei post deliranti su Facebook: “Comunisti di m***a”, ha scritto riferendosi agli ex presidenti Cardoso e Sarney, nonché all’attuale vicepresidente Gerado Alckmin. Secondo quanto riportato dal figlio adottivo Guilherme Antônio, intervidal sito di notizie Metrópoles, Luiz era molto scosso dai problemi personali con sua madre e aveva maturato l'intenzione di trasferirsi in Cile.