WWE | Saturday Night’s Main Event rinasce la WWE annuncia show speciali fino alla fine del 2025

La WWE è impegnata a onorare la tradizione con il suoclassico, il, che tornerà quest’anno. La WWE sembra avere piani ambiziosi e a lungo termine per lonel prossimo anno. Il tanto atteso ritorno diè previsto per il 14 dicembre al Nassau Coliseum di Long Island, NY, su NBC e in simulcast su Peacock. La WWE ha programmato una lineup emozionante insieme ai piani per il, promettendo ai fan un’esperienza indimenticabile in questoo storico.Come riportato in precedenza, la WWE mira a elevare glidelnel corso del prossimo anno, trattandoli con la stessa importanza deglii PLE. In seguitodiscussione sui piani a lungo termine dello, secondo “WrestleVotes Radio” durante la loro sessione di Q&A, da oradel, la WWE ha in programma cinquein stile, inclusa l’edizione di dicembre.