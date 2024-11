Ilfoglio.it - Trump nominerà Musk e Ramaswamy alla guida del Department of Government Efficiency

Il presidente eletto Donaldmartedì ha annunciato chei dirigenti aziendali Elone Vivekperre una nuova commissione per tagliare la spesa pubblica e la regolamentazione, affidando un portafoglio enorme al miliardario della tecnologia che ha fornito sostegno politico e finanziariosua candidatura presidenziale. In una dichiarazione,ha detto che il suo alleato miliardario e il suo ex rivale alle primarie repubblicane guideranno ilof, un'idea sostenuta daha dichiarato che il dipartimento opererà al di fuori del governo perre un "cambiamento drastico", mentre collaborerà con la Casa Bianca e il suo ufficio di bilancio per fornire raccomandazioni per tagliare le normative e personale e per rivedere le operazioni federali.