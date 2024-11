Movieplayer.it - Sergio Castellitto si è dimesso dal Centro Sperimentale di Cinematografia, il ministro Giuli: "Irrevocabili"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore e regista si èquesta mattina dalla direzione del, con ilche non ha potuto far altro che prenderne atto Ildella Cultura, Alessandro, ha comunicato di aver ricevuto le dimissioni "" del presidente della Fondazionedi. Dopo la diffusione della notizia, sono seguite le dichiarazioni del: "Accolgo con rammarico le dimissioni didalla presidenza della Fondazionedi, esprimendo gratitudine e stima al presidente uscente. L'attività del Csc proseguirà in continuità col lavoro intrapreso dal Consiglio di amministrazione già presieduto da". La decisione dell'attore e regista italiano è arrivata questa mattina con una lettera aperta rivolta a tutti, pubblicata sul sito del Csc e che .