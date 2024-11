Roma approvata la riqualificazione del Parco delle Tre Fontane | investimenti per 34 milioni di euro

Gaeta.it - Roma, approvata la riqualificazione del Parco delle Tre Fontane: investimenti per 3,4 milioni di euro

La Giunta diha dato il via libera a un'importante iniziativa per ladelTre, approvando la delibera presentata dall'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi. Questo progetto rientra nel più ampio programma "100 Parchi per", con un investimento previsto di circa 3,4di. Lapunta non solo a migliorare le condizioni del, ma anche a valorizzare un'area di grande rilevanza ecologica e sociale nel quartiere.IlTre: una risorsa verde per la cittàSituato nel quadrante sud-est di, nel Municipio VIII, ilTrefunge da importante cerniera verde tra aree urbane con alta densità abitativa e spazi naturali. Questa posizione strategica consente aldi svolgere un ruolo chiave nell'ecologia metropolitana, fungendo da collegamento tra ilRegionale dell'Appia Antica e il fiume Tevere.