Ilrestodelcarlino.it - Perseguita le vicine di casa a Imola, lancio di bulloni e auto danneggiate: arresto ‘differito’ per stalking

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 novembre 2024 – Ha preso di mira lecon urla, atteggiamenti minacciosi e violenti, ma anche danni alle, ‘rigate’ e fatte addirittura bersaglio di lanci dicon la fionda. Una vera persecuzione, secondo le denunce, e così un uomo di 76 anni, è stato arrestato dalla polizia per. Un, possibile per questo tipo di reati quando c’è una prova documentale del reato. Facciamo un passo indietro e torniamo a un anno fa, a novembre 2023, in un palazzo di. L’uomo – già noto per alcuni conflitti con i vicini e l’amministratore di condominio – si presenta in cantina dove si trova la vicina del piano di sopra, di 58 anni. La insulta, la prende a schiaffi e la minaccia addirittra con un tubo. Il figlio della donna, di 35 anni, sente le urla e si precipita giù e l’aggressore desiste.