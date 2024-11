Oasport.it - Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini a caccia della finale del Grand Prix al Finlandia Trophy

Una missione difficile, ma da tentare fino alla fine. Si alza la tensione in casa Italia in vista del2024, quinta tappa del circuito ISU2024-2025 diin scena questo weekend sul ghiaccio di Helsinki. Nella gara delle coppie d’infatti Rebecca-Filippoandranno adi un posto in, consapevoli di non potersi permettere sbavature pesanti per poter compiere l’impresa. L’esperto binomio azzurro può contare sulla terza posizione conquistata in occasione delde France. Un risultato leggermente fortuito, maturato anche per le sotto prestazioni degli avversari. Ma è evidente che sul ghiaccio di Angers sia stato mandato un segno del destino. E adesso che gli allievi di Rossana Murante sono in corsa per tornare in Francia a dicembre, serve davvero una performance di alto profilo per raggiungere l’obiettivo.