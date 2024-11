Universalmovies.it - Oceania 2 | Giorgia tra i doppiatori italiani del film animato

La divisione nazionale della Disney ha svelato quest’oggi le voci italiane di2, l’attesoin arrivo nelle sale dal 27 novembre 2024.Emanuela Ionica (Vaiana dialoghi) e Chiara Grispo (Vaiana canzoni) ritorneranno ad offrire la loro voce così come è accaduto per il primo, con loro torneranno anche Fabrizio Vidale (Maui) e Angela Finocchiaro (Nonna Tala). Tra le voci nuove spicca invece la new entry rappresentata dalla cantante, il suo personaggio sarà Matangi, figura misteriosa che si inserisce tra i nuovi personaggi di2, che interpreterà anche il nuovo brano “Perditi”.2 Tutte le Voci Italiane nel dettaglioEmanuela Ionica e Chiara Grispo interpretano rispettivamente i dialoghi e le canzoni di Vaiana, la stessa giovane donna tenace che, diventata una navigatrice, aveva attraversato l’oceano e affrontato il fuoco e i pericoli di Te K? per trovare e liberare Te Fiti.