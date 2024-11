Dilei.it - Nino Frassica, cosa lo spaventa: “Un giorno sparirò, come Mina”

Un talento indiscutibile. Un siciliano abituato a non chiedere mai, a farsi spazio in punta di piedi e con una battuta sempre pronta. Quelle telefonate a Renzo Arbore, all’inizio della sua carriera, ce le ricordiamo tutti, quando menzioniamo il nome di: è così che è riuscito a “conquistarlo”. In una lunga intervista,si è raccontato: il suo passato, il suo presente. Ma anche un futuro dove mette in conto l’ipotesi di sparire, proprio, il timore di “non riuscire più a fare questo lavoro”“Sono siciliano, di Galati Marina, frazione di Messina. Sono uno che non ama chiedere, tanto è vero che quando volevo fare l’attore a tutti i costi sognavo di lavorare con Renzo Arbore ma non mi proposi mai”. Così, al Corriere della Sera, ha commentato la sua timidezza.