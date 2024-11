Anteprima24.it - Nel Salernitano olio bollente su un cane randagio: si cerca il responsabile

Tempo di lettura: 2 minutiUn, nel, è rimasto ustionato dopo che qualcuno gli ha buttato addosso dell’. La denuncia, a Sala Consilina, in provincia di Salerno, è dei volontari dell’Oipa che rivolgono un appello a quanti possono avere informazioni utili per identificare il. Il, che da tempo stazionava nei pressi del locale Terminal Bus e aveva conquistato l’affetto dei viaggiatori, era scomparso per due giorni. È ricomparso nella serata di ieri in condizioni drammatiche: visibilmente ferito, con gravi ustioni su tutto il corpo, causate, secondo i primi accertamenti veterinari, da. Ilè stato subito soccorso da una giovane che solitamente si prende cura di lui e che, disperata, ha contattato una delegata dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) indi aiuto.