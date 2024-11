Oasport.it - LIVE Perugia-Ceske Budejovice 0-0, Champions League volley in DIRETTA: pochi minuti all’inizio dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ROESELARE DALLE 18.30LADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.0020.27 Risuona l’inno della CEV.20.26 Nel primo incontro di questo girone il St.Nazaire ha vinto a sorpresa contro l’Halkbank. I francesi si sono imposti, dopo una maratona, per 25-22, 28-30, 18-25, 25-20, 26-24.20.24 Questi tutti i giocatori a disposizione di Zdenek Smejkal per la2024/2025:4 EMMER Matej (Setter) Birth Date: 2000 Height: 193 cm5 BRICHTA Tomas (Opposite) Birth Date: 2006 Height: 204 cm7 MICHALEK Petr (Libero) Birth Date: 1989 Height: 191 cm8 RODRIGUES Robson (Outside spiker) Birth Date: 1995 Height: 188 cm9 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Alejandro Miguel (Opposite) Birth Date: 2003 Height: 208 cm10 BITAR Gaspar (Setter) Birth Date: 1995 Height: 183 cm11 NIKPOOR Sina (Outside spiker) Birth Date: 2002 Height: 201 cm19 KOVARIK Michael (Libero) Birth Date: 1996 Height: 190 cm20 OKOLIC Aleksandar (Middle blocker) Birth Date: 1993 Height: 205 cm21 LESTINA Josef (Outside spiker) Birth Date: 2004 Height: 201 cm22 SEDLACEK Or (Middle blocker) Birth Date: 1998 Height: 201 cm23 PITNER Vojtech (Outside spiker) Birth Date: 2005 Height: 200 cm91 TAYLOR-PARKS Samuel (Middle blocker) Birth Date: 1997 Height: 205 cm20.