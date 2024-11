Gaeta.it - L’ex Circolo degli Artisti di Roma: verso una rinascita culturale tra degrado e riqualificazione

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore di, noto per aver ospitato importanti eventi musicali e culturali dal 1989, si trova attualmente in una situazione di. Abbandonato dal 2015 a causa di problematiche legate a manufatti abusivi e amianto, questo luogo emblematico è al centro di un progetto di bonifica e. Le autorità municipali hanno riconosciuto l’importanza di ripristinare un’area che rappresenta un pezzo significativo della storiadella città.Storia edelFondato nel 1989,ha una lunga storia di eventi musicali e culturali, diventando un punto di riferimento per le band emergenti e per gli amanti della musica rock.come “Le luci della centrale elettrica” e “Thegiornalisti” hanno calcato il suo palco, contribuendo a costruire un’identitàper il quartiere.