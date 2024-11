Ilrestodelcarlino.it - Il frammento della pala di Zuccari. Quadro-ricordo con storia tortuosa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri Fossombrone ha detto addio al dottor Manlio Pierboni, che si è spento venerdì scorso a Pergola. Valente ortopedico, il dottor Pierboni ha frequentato Fano per decenni, nella sua veste di medico sociale dell’Alma Juve, ma non si è mai dimenticato di Fossombrone. Al punto che alla sua città ha voluto lasciare una parte piccola ma significativasua collezione di dipinti antichi e ceramiche. La sua idea, al principio, era quella di un lascito testamentario, ma dietro le insistenze dell’amministrazione comunale alla fine si è deciso alla donazione. La stanzaPinacoteca civica dedicata ai "suoi" quadri avrebbe dovuto essere inaugurata il 22 settembre, ma poiché due giorni prima il dottore fu ricoverato per un malore, la cosa era stata rimandata all’8 novembre scorso. Il destino purtroppo ha voluto che questa data coincidesse con la sua morte.