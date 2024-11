Lanotiziagiornale.it - Giubileo, scoperta la cricca dell’asfalto Nel mirino dei pm appalti per 100 milioni

Vincevano glidi Roma Capitale e Astral (Azienda Strade Lazio) – compresi quelli per il2025 – grazie a gare pilotate e aziende fantasma e poi eseguivano i lavori con materiali scadenti. Il tutto con il beneplacito dei funzionari preposti ai controlli, i quali in cambio ricevevano “benefit” o l’assunzione dei figli.Funzionava così, secondo i magistrati della Procura di Roma, l’associazione a delinquere messa in piedi dall’imprenditore 46enne Mirko Pellegrini che avrebbe fruttato un giro di affidamenti vicino ai 100di euro. Oltre dieci le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta che, con Pellegrini, vede coinvolti anche due agenti della polizia stradale, quattro dipendenti comunali, un dipendente di Astral.Le perquisizioni negli uffici del Comune di RomaIeri sono scattate le perquisizioni dei finanzieri negli uffici del dipartimento Lavori Pubblici del Comune, in via Luigi Petroselli, nelle abitazioni e negli uffici degli indagati, nella sede legale di una banca (non indagata) e in una filiale.