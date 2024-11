Gaeta, verso la cessione dell’area “ex stazione ferroviaria” al Comune

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 ottobre 2024- Con una nota indirizzata in data odierna al Sindaco della Città di, il Commissario Straordinario del Consorzio Industriale del Lazio, professor Raffaele Trequattrini, ha manifestato il formale interesse del medesimo Consorzio all’attivazione di una procedura finalizzata alla“ex” aldi.«Si tratta di una bellissima notizia per l’intera Città – commenta a caldo il primo cittadino di, Cristian Leccese. – Ringrazio innanzitutto il prof. Trequattrini per la collaborazione istituzionale che ha permesso ai due Enti di poter lavorare congiuntamente nell’interesse dello sviluppo territoriale. Il Piazzale “ex”, grazie alla raggiunta intesa, potrà rientrare nelle progettazioni di rigenerazione e riqualificazione urbana avviate da tempo dalla Città die permettere, così, da destinare l’ampia e strategica area a servizio della collettività, dei flussi turistici, dei residenti e del tessuto economico locale.