Gaeta.it - Fiera Milano: risultati positivi e nuovi obiettivi per il futuro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha reso noti ieconomici per i primi nove mesi del 2024, evidenziando performance superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con ricavi che raggiungono i 184,5 milioni di euro e un rilevante incremento nell’utile netto, l’azienda si prepara a rivedere le sue stime di fatturato e a lanciare importanti iniziative per il personale.economici e performance in crescitaNel terzo trimestre,ha chiuso un periodo con ricavi pari a 184,5 milioni di euro, segnando un incremento del 4% rispetto ai dati registrati nel 2023.anche sul fronte della redditività: l’utile netto si attesta a 15,6 milioni di euro, confermando la solidità dell’azienda in un contesto economico complesso. Anche il margine operativo lordo, definito come Ebitda, ha mostrato segni di crescita, salendo a 62,4 milioni di euro, corrispondente a un incremento dell’11%.