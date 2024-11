Metropolitanmagazine.it - Ecco cosa farà Elon Musk con Trump: nasce “DOGE”, cos’è e che ruola avrà

Il presidente eletto Donaldha dichiarato martedì chee l’ex candidato repubblicano alla presidenza Vivek Ramaswamy guideranno un nuovo “Dipartimento per l’efficienza governativa” — che, nonostante il nome, non è un’agenzia governativa.L’acronimo “” è un omaggio alla criptovaluta preferita dicoin.ha affermato in una dichiarazione chee Ramaswamy lavoreranno al di fuori del governo per offrire alla Casa Bianca “consigli e indicazioni” e collaboreranno con l’Office of Management and Budget per “guidare riforme strutturali su larga scala e creare un approccio imprenditoriale al governo mai visto prima”. Ha aggiunto che la mossa avrebbe sconvolto i sistemi governativi.Non è chiaro come opererà l’organizzazione. Potrebbe rientrare nel Federal Advisory Committee Act, che stabilisce come i gruppi esterni che consigliano il governo devono operare e rispondere al pubblico.