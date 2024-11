Iodonna.it - Dipendenza Affettiva, Narcisismo Patologico e Stalking: come riconoscerli e gestirli

Nelle tante e differenti forme che può assumere unadeve essere anche considerata un’altra possibilità, non rara. Ovvero che il/la dipendente affettivo/a o il/la narcisista/a, per motivi e con modalità specifiche e diverse, sviluppi una condizione dinei confronti della persona verso cui nutre, o pensa di nutrire, un sentimento o un interesse profondo.distinguerla dal forte innamoramento XIl termine(altrimenti detto “sindrome del molestatore assillante”) indica una forma di aggressione messa in atto da un persecutore che irrompe in maniera ripetitiva, indesiderata e distruttiva nella vita privata di un altro individuo, causando a quest’ultimo gravi conseguenze fisiche, psicologiche e/o sociali.