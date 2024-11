Gaeta.it - Condannato a dieci anni l’uomo accusato di avere confezionato la bomba contro un finanziere

Facebook WhatsAppTwitter Un importante verdetto è stato emesso dal * tribunale di Napoli* nei confronti di Franco Di Pierno, un 51ennedi carcere per aver tentato di assassinare un ufficiale della Guardia di Finanza. La sentenza, che è stata accolta dalla Procura, deriva da un processo avvenuto con il rito abbreviato, evidenziando un episodio di violenza che ha toccato non solo la vittima, salvata per miracolo, ma anche il contesto familiare coinvolto.I fatti di Bacoli: launIl grave atto si è verificato a Bacoli, un comune in provincia di Napoli, il 21 marzo 2023. Stando alle indagini condotte dalla Procura, con il pm Maurizio De Marco e il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, la complessa vicenda si sarebbe sviluppata a seguito di dissidi tra Di Pierno e l’ex compagna del, un avvocato.