Tpi.it - Chi era Margaret Spada, la 22enne morta durante un intervento estetico nella clinica scelta su TikTok

Era arrivata a Roma dalla Sicilia per rifarsi il naso. Aveva scelto la struttura in cui operarsi dopo alcune ricerche online, lasciandosi persuadere in particolare da alcuni video su. Ma quella rinoplastica che desiderava tanto non l’ha potuta fare. Agata, 22 anni, si è sentita male nell’ambulatorio appena dopo aver ricevuto l’anestesia pre-operatoria. È caduta in coma. E dopo quattro giorni di agonia è.La Procura di Roma indaga ora per omicidio colposo: il pm Ermnio Amelio ha delegato i carabinieri del Nas per le indagini e l’ambulatorio teatro della tragedia, che si trova nel quartiere Eur, è stato posto sotto sequestro.“Per chiarire le cause della morte sarà necessaria l’autopsia”, spiega l’avvocato Alessandro Vinci, legale dei familiari della ragazza. “Non sappiamo sesia stata sottoposta ad esempio a un’anestesia locale oppure a una più invasiva.